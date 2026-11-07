Fenómeno de El Niño podría poner en riesgo la salud de los ticos

Fecha de publicación: 7 de November de 2026

Fecha de modificación: 7 de November de 2026

El fenómeno de El Niño podría favorecer las condiciones que aumentan el riesgo de intoxicaciones por consumir moluscos contaminados.

La marea roja en el Golfo de Nicoya obligó a ampliar las restricciones para estos productos.

El Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) extendió la medida para proteger a los consumidores ante la presencia de toxinas.

La restricción afecta productos como ostras, mejillones y pianguas provenientes de las zonas señaladas.

Marea roja en el Golfo de Nicoya

Estos moluscos filtran agua para alimentarse y pueden acumular sustancias tóxicas que producen ciertas microalgas.

Por eso, consumir ejemplares contaminados representa un riesgo para la salud humana.

Además, las toxinas no cambian el aspecto, olor o sabor de los productos.

Según la Universidad Nacional (UNA), la cocción tampoco garantiza que estos alimentos resulten seguros para el consumo.

¿Cómo podría influir El Niño?

Especialistas de la UNA explicaron que el calentamiento del mar podría favorecer el crecimiento de organismos productores de toxinas paralizantes.

Sin embargo, los investigadores aclararon que otros factores también intervienen en estos eventos y requieren más estudios.

Por ahora, las restricciones buscan reducir la exposición de los consumidores a moluscos contaminados y prevenir intoxicaciones en las comunidades vinculadas con estos productos marinos.

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