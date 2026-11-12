Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

El fenómeno de El Niño mantiene en alerta al país con un déficit de 2 mil 600 millones de litros de lluvia este año, por lo que la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) coordina acciones con más de 20 instituciones para reducir sus efectos.

Una de las principales preocupaciones es el agua potable, ya que se estima que más de 306 mil personas podrían verse afectadas, principalmente en la región Chorotega, según el AyA.

Ante este panorama, se aumentó de 21 a 64 la cantidad de camiones cisterna y se entregaron tanques de almacenamiento a varias ASADAS.

Alejandro Picado, presidente de la CNE, puntualizó que los niveles de alerta verde, amarilla, naranja y roja se establecieron de acuerdo con la información científica y la evolución del fenómeno.