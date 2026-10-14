Federación tiene acuerdo con Bryan Ruiz: aún sin firma de contrato

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

La Federación Costarricense de Fútbol tiene un acuerdo con Bryan Ruiz pero aún sin firma de contrato, tras la reunión del comité ejecutivo que duró dos horas y quince minutos este miércoles.

La parte salarial ya fue aceptada y definida por el comité ejecutivo, aunque faltan otros detalles de la contratación que las partes no pueden comentar por tratarse de contratos privados.

Se espera que la firma del contrato se concrete en las próximas horas, mientras Bryan Ruiz se encuentra en Andorra realizando un curso para obtener la licencia de entrenador en Europa.