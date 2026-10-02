Federación anuncia baja de Roan Wilson y revela detalles sobre Jeyland Mitchell

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

No todas son buenas noticias para Costa Rica tras la primera victoria en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf.

La Federación Costarricense de Fútbol acaba de anunciar una baja más en su convocatoria, se trata del mediocampista Roan Wilson.

¿Qué tiene Roan?

Tras estudios médicos, se confirma que el jugador de Alajuelense tiene una fractura en el macizo facial, a nivel del arco cigomático. Eso es en su cara, cerca del ojo.

El jugador no continuará en la concentración de la selección de cara al partido contra Haití del próximo domingo.

¿Y Jeyland Mitchell?

Sobre el defensor del Strasburgo de Francia, Jeyland Mitchell, presenta una lesión que no compromete la articulación de la rodilla, por lo que podría mantenerse para la convocatoria del domingo.

La baja de Wilson se suma a la salida de Orlando Galo, que debió abandonar la convocatoria por lesión. Mitchell y Alcócer podrían estar disponibles si lo requiere Bryan Ruiz.