Fedefútbol definirá a nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje en las próximas 48 horas

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La Federación Costarricense de Fútbol definirá en las próximas 48 horas al nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje, luego de que el Comité Ejecutivo redujera la lista a cuatro candidatos.
Los mexicanos Miguel Ángel Chacón y José Luis Camargo son los favoritos para ocupar el puesto, junto a los ticos Walter Quezada y Ricardo Cerdas, quienes también figuran en la lista final.
La decisión se tomará en los próximos dos días, cuando la Fedefútbol anuncie oficialmente al nuevo jerarca del arbitraje nacional.