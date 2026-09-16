Fedefútbol definirá a nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje en las próximas 48 horas

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

La Federación Costarricense de Fútbol definirá en las próximas 48 horas al nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje, luego de que el Comité Ejecutivo redujera la lista a cuatro candidatos.

Los mexicanos Miguel Ángel Chacón y José Luis Camargo son los favoritos para ocupar el puesto, junto a los ticos Walter Quezada y Ricardo Cerdas, quienes también figuran en la lista final.

La decisión se tomará en los próximos dos días, cuando la Fedefútbol anuncie oficialmente al nuevo jerarca del arbitraje nacional.