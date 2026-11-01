Fatal colisión deja un muerto en carretera

Fecha de publicación: 1 de November de 2026

Fecha de modificación: 1 de November de 2026

Un accidente de tránsito dejó un muerto, según información corroborada por el Centro de Monitoreo de la Cruz Roja.

Hecho ocurrió en el sector de Cahuita, Limón, a eso de las 5:17 p.m.

Detalles sobre el accidente

Según el informe, se presentó la colisión de un vehículo liviano contra una motocicleta.

Imágenes del lugar

¿Hay información sobre el muerto?

De momento, solo se maneja que la víctima mortal es un masculino adulto.

Información en desarrollo.

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