Fatal accidente deja un muerto en carretera

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Un fatal accidente de tránsito dejó una persona fallecida y otra gravemente herida la mañana de este martes en Siquirres, Limón.

El hecho ocurrió en el sector de Pacuarito, específicamente en San Carlos, donde por razones que aún no están claras se produjo una colisión entre dos motocicletas.

De acuerdo con la información preliminar de atención, los equipos de emergencia encontraron a dos pacientes tras el accidente.

Uno de ellos quedó en condición crítica y los socorristas realizaron su traslado de emergencia hacia el CAIS de Siquirres, donde recibiría atención médica.

Una persona murió en el lugar

El segundo paciente quedó en el sitio y, pese a la atención de los cuerpos de emergencia, los paramédicos lo encontraron sin signos vitales.

Dos unidades básicas acudieron a la escena para atender la emergencia.

Las autoridades deberán investigar las circunstancias que provocaron la colisión entre las dos motocicletas y determinar cómo ocurrió el accidente.

La identidad de la persona fallecida y otros detalles sobre el suceso aún no trascienden.

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