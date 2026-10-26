Fatal accidente deja un muerto en carretera

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Un hombre adulto murió la tarde de este lunes 26 de octubre tras sufrir un accidente de tránsito entre una motocicleta y un tráiler en Parrita, Puntarenas.

La emergencia movilizó a una unidad básica de la Cruz Roja Costarricense, quienes atendieron el reporte de la colisión.

Motociclista murió tras el choque

De acuerdo con la información preliminar, el hombre sufrió múltiples lesiones debido al impacto entre la motocicleta y el vehículo pesado.

Cuando los cruzrojistas abordaron a la víctima, esta ya no presentaba signos vitales.

Por esa razón, los socorristas confirmaron que el hombre había fallecido en el lugar del accidente.

Accidente en Parrita está en desarrollo

El hecho ocurrió en el cantón de Parrita, en la provincia de Puntarenas. Hasta el momento, no han trascendido detalles adicionales sobre las circunstancias en las que ocurrió la colisión.

Las autoridades deberán determinar cómo se produjo el accidente y las condiciones en las que ambos vehículos chocaron.

La información se encuentra en desarrollo, por lo que se esperan nuevos detalles sobre este fatal accidente de tránsito.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.