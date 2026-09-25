Fatal accidente deja un muerto en carretera

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

Un hombre, de entre 60 y 65 años, murió luego de ser atropellado por un vehículo liviano en Turrúcares de Alajuela.

El accidente ocurrió este jueves, alrededor de las 6:10 p. m., sobre la ruta 27, según información de los cuerpos de emergencia.

Hombre murió en el lugar

La Cruz Roja Costarricense informó que atendió el atropello y desplazó una unidad de soporte avanzado hasta el sitio.

Al llegar, los paramédicos encontraron al hombre sin signos vitales.

El paciente presentaba múltiples fracturas en las extremidades superiores e inferiores.

Según la información preliminar, el hombre aparentemente intentaba cruzar la carretera cuando un vehículo que transitaba por la zona lo atropelló.

Las autoridades mantienen en investigación las circunstancias exactas en que ocurrió el accidente.

Conductor dio negativo en alcoholemia

El conductor del vehículo, de apellido Gamboa, fue sometido a una prueba de alcoholemia.

El resultado fue negativo, por lo que las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Además, los agentes trabajan para identificar al hombre que falleció en el sitio, debido a que en el momento de la atención no contaba con identificación.

El caso permanece bajo investigación de las autoridades.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.