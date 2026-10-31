Fatal accidente acaba con la vida de un joven en carretera

Fecha de publicación: 31 de October de 2026

Fecha de modificación: 31 de October de 2026

Un joven de 20 años perdió la vida la madrugada de este sábado tras colisionar con una vagoneta en Sardinal de Carrillo, Guanacaste.

La víctima fue identificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con el apellido Pizarro. El accidente ocurrió pasadas las 4:00 a. m., en vía pública.

Motociclista chocó por detrás contra la vagoneta

De acuerdo con la información preliminar, el joven viajaba en una motocicleta cuando, por razones que aún no están claras, chocó por detrás contra una vagoneta que circulaba en el mismo sentido.

El motociclista falleció en el sitio, según el reporte de las autoridades.

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OIJ investiga las causas del accidente

Agentes del OIJ de Liberia llegaron al lugar, realizaron la revisión preliminar del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Las autoridades mantienen la investigación para esclarecer las circunstancias exactas que provocaron el accidente.