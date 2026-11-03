Farmacias privadas recibirán nuevas dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Las farmacias privadas recibirán un nuevo cargamento de vacunas contra la fiebre amarilla a mediados de este mes de noviembre, con el fin de reforzar las existencias de esta dosis y abastecerse para los viajes de este cierre de año.

La Cámara de la Salud, que agrupa a más de 1000 farmacias privadas, indicó que la previsión responde a la extensión del decreto y al número de países para los cuales se requerirá la vacuna en los viajes de los costarricenses, así como al crecimiento de la visitación y los viajes internacionales, y que las dosis se pueden encontrar en las principales farmacias, por lo que invita a acudir al Ministerio de Salud o a la misma Cámara para saber en cuáles farmacias hay disponibilidad.

La vacuna es obligatoria para los países considerados en riesgo de acuerdo con las nuevas disposiciones del Ministerio de Salud, por lo que las personas deben verificar los requisitos vigentes, además del boleto aéreo comprado antes del 31 de diciembre, el EDUS actualizado para obtener el certificado internacional de vacunas y la aplicación 10 días antes del viaje.

Según Massimo Manzi, las vacunas serán suficientes para cubrir las necesidades durante el cierre de año y atender la demanda de las próximas semanas con la salida masiva de vacacionistas al extranjero, en un contexto en el que nunca se ha salido de la situación de alta demanda global y latinoamericana y en el que se dan brotes importantes en muchos países; el certificado de vacunación es válido al momento de ingresar al país de destino.