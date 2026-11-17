Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

Familiares y amigos dieron el último adiós a Camilo Rodríguez este martes en la funeraria La Última Joya, en el centro de Cartago.

Las puertas del recinto se abrieron pasadas las 7:30 de la noche, tras la llegada del féretro a las 5:30 de la tarde.

Los asistentes ingresaron con arreglos florales y muestras de cariño para la familia del comunicador.



Una amiga cercana del periodista, identificada como Vanessa Campos, quien dijo criarse junto a Rodríguez, recordó el vínculo desde la niñez.

“Nosotros pues nos criamos juntos y ha sido pues un poco duro, la verdad, porque de ahí él fue una clave fundamental en la familia y fue muy especial”, sostuvo.

La mujer agregó que son pocas las personas que se atreven a hacer lo que él hacía, al referirse a la labor de denuncia del periodista.



Andrés Rodríguez, hermano de Camilo, agradeció la presencia de la comunidad y pidió un cambio social tras el crimen.

“Lo más difícil es estar con mi mamá y es lo que le ha tocado al resto de la familia. Yo estoy con Camilo y es más fácil”, expresó.

Además, hizo un llamado a las autoridades para que se preocupen por reducir la carga de narcotráfico en el país y quitar la impunidad.



Mientras la vela avanzaba, el subdirector interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Vladimir Muñoz, informó que un equipo interdisciplinario de homicidios y recolección de indicios investiga el caso.

El funcionario señaló que los sicarios a bordo de una motocicleta cumplían la labor de dar muerte al periodista y que podrían existir otras personas involucradas, incluidos autores intelectuales.

Las autoridades indagan si el seguimiento a Rodríguez se inició desde Guápiles, donde salió de la casa de sus padres antes del ataque.