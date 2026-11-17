Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

Este martes, familiares y amigos de Camilo Rodríguez recordaron en el barrio Convoy, en el centro de Guápiles, las últimas horas que el periodista vivió en casa de sus padres y las advertencias que les hizo antes de partir hacia Santo Domingo de Heredia.

Una vecina allegada a la familia relató que Camilo era una persona amena y buena, y que por sus investigaciones tanto él como su familia y los vecinos vivían con zozobra y se temían lo peor, temor que se confirmó con lo ocurrido.

Su hermano Andrés, quien asumió la vocería de la familia, indicó desde el complejo forense que las honras fúnebres se realizarán en Cartago, porque la familia materna es de esa provincia y Camilo quería quedar en el mismo nicho de su abuelo.