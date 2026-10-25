Familiar llegó a buscarlo y lo encontró muerto dentro de su cuarto

Fecha de publicación: 24 de October de 2026

Fecha de modificación: 24 de October de 2026

Un hombre de 26 años, de apellido Montero, fue encontrado muerto dentro de una vivienda en el sector de El Ceibo, en La Alegría de Siquirres.

El hecho ocurrió este sábado y se reportó al Sistema de Emergencias 9-1-1 alrededor de las 3:44 p. m.

Familiar encontró el cuerpo

Según la información preliminar, un familiar llegó a la casa de Montero para buscarlo. Al ingresar, lo encontró fallecido dentro de una de las habitaciones.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentaron en el sitio para realizar la inspección correspondiente.

Asimismo, durante la revisión preliminar, los investigadores determinaron que la víctima presentaba una herida de bala en la cabeza.

OIJ recolectó indicios balísticos

Los agentes recolectaron varios indicios balísticos en la escena. Estos serán enviados a los laboratorios de Ciencias Forenses para su respectivo análisis.

El cuerpo se trasladó a la Morgue Judicial para realizar la autopsia.

El caso permanece bajo investigación para determinar las circunstancias que rodearon la muerte y establecer quién estaría detrás del hecho.

Noticia en desarrollo.

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