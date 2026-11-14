Familia lucha unida ante los desafíos de una cardiopatía

Claudio Arguedas y Laura Barquero enfrentan la cardiopatía de dos de sus hijos

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La cardiopatía que padecen dos de los cuatro hijos de Claudio Arguedas y Laura Barquero ha unido a la familia en una lucha de corazón, amor y fe en Noche Buena de Turrialba.

Danier, quien ha tenido cinco cirugías y presenta baja oxigenación, y la pequeña Yuliana, la menor de todos, requieren tratamiento especializado; la familia necesita recaudar 7 millones de colones para una cirugía de Yuliana en España.

Sus hermanos Britany, Santiago y Yuliana los aman y cuidan entre ellos, y las donaciones se reciben al 8746-8995. 