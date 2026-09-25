Familia de tico muerto bajo custodia de ICE exige que EE. UU. pague repatriación del cuerpo

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

La familia de Carlos Josué Marchena, quien murió tras permanecer casi 10 meses bajo custodia de ICE en Estados Unidos, exige que las autoridades estadounidenses cubran los gastos de repatriación del cuerpo.

Su hermana, Franciny Marchena, asegura que ICE les planteó dos opciones: recibirlo cremado o pagar ellos mismos la funeraria y el traslado a Costa Rica.

La familia también denuncia una presunta negligencia administrativa y médica, y afirma que Marchena había solicitado en dos ocasiones su deportación.