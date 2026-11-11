Familia de Ian pide ayuda: su bebé de seis meses enfrenta un tumor cancerígeno

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

La familia de Ian Alejandro, un bebé de seis meses, solicita la colaboración de la ciudadanía para adquirir un medicamento que le permita tratar un tumor cancerígeno.

El menor fue sometido a una cirugía cuando apenas tenía dos meses de nacido, debido a un tumor maligno en la cabeza.

Durante la intervención, los médicos lograron extirpar el 90 % de la masa tumoral, pero dejaron el tejido restante debido al alto riesgo de la operación.

Tras la cirugía, Ian inició un tratamiento de quimioterapia.

Sin embargo, una resonancia magnética realizada el 12 de octubre reveló que el tumor había vuelto a crecer considerablemente y que la quimioterapia no había dado resultados, por lo que los médicos decidieron suspenderla.

La madre del bebé relató que el oncólogo les informó que Ian podía recibir un medicamento específico, aunque su costo representa un obstáculo para la familia.

“Este medicamento tiene un costo alrededor de $18.000, de $14.000 a $18.000, y solo se encuentra en Colombia y en Estados Unidos”, explicó.

El tratamiento debe extenderse durante un año y su costo podría alcanzar los 100 millones de colones. Ante esta situación, los padres presentaron un recurso de amparo y solicitan apoyo para conseguir el medicamento.

Mientras tanto, los neurocirujanos están dispuestos a realizar una nueva operación, pero necesitan que el fármaco esté disponible para evitar que el tumor vuelva a crecer.

El padre de Ian hizo un llamado a la solidaridad de los costarricenses: “Costa Rica, yo le quiero pedir por favor de corazón que nos peguen ese empujoncito para poder ir a traer ese medicamento que necesita Ian para ser operado”.

Las personas interesadas en colaborar pueden realizar donaciones mediante Sinpe Móvil a los números 6376-5854, a nombre de Alejandra, o 8824-0871, a nombre de Jorge. También pueden aportar en las alcancías habilitadas en varios comercios.