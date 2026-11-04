Familia de dantas fue captada mientras se desplazaba en medio del bosque

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

Un macho, una hembra y su cría de dantas fueron captados en video mientras se desplazaban en medio del bosque en Pital de San Carlos, en plena luz del día.

El registro lo realizó un equipo de servicios ambientales de la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (Fundecor), y los expertos califican el avistamiento como inusual.

Dylana Álvarez, especialista en manejo forestal de Fundecor, explica que las dantas suelen ser llamadas las jardineras del bosque.

A su paso promueven la dispersión de semillas y generan claros que permiten la regeneración del bosque natural.

La especialista detalla que el proceso de gestación de la danta dura aproximadamente trece meses y que solamente tiene una cría.

Esa cría permanece junto a su madre un año o más, lo que explica la composición familiar del grupo captado en el video.