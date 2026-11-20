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La falta de aire en reposo, la hinchazón de tobillos y pies, y los desmayos pueden señalar que las válvulas del corazón no funcionan como deberían, así lo advierte el Dr. Christian Dam Arce, cirujano de tórax y cardiovascular.
El especialista explica que las cuatro válvulas cardíacas operan como compuertas de una sola vía que se abren y cierran en cada latido, y que cuando fallan el corazón debe esforzarse más para bombear sangre.
Asimismo, detalla los exámenes para confirmar el diagnóstico y las diferencias de recuperación entre la cirugía abierta y la intervención por la ingle.