Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

La falta de aire en reposo, la hinchazón de tobillos y pies, y los desmayos pueden señalar que las válvulas del corazón no funcionan como deberían, así lo advierte el Dr. Christian Dam Arce, cirujano de tórax y cardiovascular.

El especialista explica que las cuatro válvulas cardíacas operan como compuertas de una sola vía que se abren y cierran en cada latido, y que cuando fallan el corazón debe esforzarse más para bombear sangre.

Asimismo, detalla los exámenes para confirmar el diagnóstico y las diferencias de recuperación entre la cirugía abierta y la intervención por la ingle.