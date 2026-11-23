Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

El Frente Amplio (FA) celebró la publicación de la ley para eliminar abusos en cobros por mora, que busca frenar los cobros excesivos a personas que se atrasan en el pago de créditos.

La nueva legislación establece límites a los intereses por atraso, que no podrán superar en más de dos puntos porcentuales la tasa de interés corriente.

Además, los intereses moratorios solo podrán calcularse sobre el monto del capital pendiente de pago.

José María Villalta, jefe de fracción del Frente Amplio, explicó que la normativa también establece un límite a las comisiones y cargos que aplican los bancos por retrasos en las cuotas.

Según señaló, en algunos casos, las multas por mora llegan a superar el monto de los intereses del préstamo.

No obstante, cuestionó la demora del Gobierno en publicar la ley, que permaneció 642 días pendiente de publicación.