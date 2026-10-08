Extraditable oriental visitó el Concejo Municipal de San José antes de ser detenido

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

El extraditable Juan Carlos Tam Cheong visitó el Concejo Municipal de San José días antes de ser detenido, según la información conocida.

Además, al oriental se le vio en una actividad social en la que participó el Gobierno cerca de Laura Fernández y otras figuras del oficialismo.

Así pues, el alcalde negó conocerlo, de acuerdo con los datos disponibles en la investigación periodística.

Claudia Dobles, jefa de fracción Coalición Agenda Ciudadana, afirma que “estamos viendo una recurrencia de que ya no es un evento aislado”.