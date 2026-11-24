Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

Por primera vez en la historia, un extraditable fue convocado a una comparecencia en la Asamblea Legislativa, en un caso que no registra antecedentes de una persona en máxima seguridad llamada a comparecer en el Congreso desde 1997.

La solicitud formal de extradición por parte de Estados Unidos ya llegó, y la Asamblea Legislativa la puso como prioridad para que el extraditable comparezca de manera presencial o virtual si no se pudiera. Para concretar la comparecencia, la presidencia del Congreso, a cargo de Yara Jiménez, debe coordinar con el Gobierno de la República, específicamente con Adaptación Social, que está a cargo del Ministerio de Justicia, y con el Poder Judicial por el traslado de una persona de alto perfil investigada por lavado de activos que en apariencia se realizaba con dos cárteles, lo que obliga a extremar las medidas de seguridad en el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa.

