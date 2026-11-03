Extorsiones por gota a gota continúan tras detención de los Laden

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Las extorsiones mediante préstamos gota a gota continúan en Cartago pese a que el líder de la organización conocida como Los Laden cumple seis meses de prisión preventiva.

Cuatro sospechosos quedaron en libertad con medidas cautelares y, según las autoridades, siguen delinquiendo.

El Juzgado Penal de Cartago impuso la prisión preventiva al líder y a dos cómplices tras una audiencia de casi doce días.

Los liberados, entre ellos el presunto mano derecha del cabecilla, mantienen las amenazas contra familias de varios cantones.

La Fiscalía apeló la decisión porque considera que todos debían permanecer recluidos. Desde el 2023, el grupo registró un crecimiento económico acelerado por estos cobros ilegales.