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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre la detención de 10 menores de edad por parte de agentes de Orotina.
Los adolescentes fueron detenidos en vía pública este jueves 26 de noviembre, en Alajuela centro, Garabito, Coyolar y Santa Rita.
Entre los delitos que se les atribuyen figuran:
Los menores detenidos tienen entre 13 y 17 años. Ocho son hombres y dos mujeres. Tras su detención, quedaron a las órdenes del Ministerio Público.
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