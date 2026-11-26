Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre la detención de 10 menores de edad por parte de agentes de Orotina.

¿Qué sucedió con los menores?

Los adolescentes fueron detenidos en vía pública este jueves 26 de noviembre, en Alajuela centro, Garabito, Coyolar y Santa Rita.

Entre los delitos que se les atribuyen figuran:

Extorsión.

Amenazas.

Agresión.

Portación ilegal de armas.

Ingreso de drogas a centros educativos.

Los menores detenidos tienen entre 13 y 17 años. Ocho son hombres y dos mujeres. Tras su detención, quedaron a las órdenes del Ministerio Público.

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