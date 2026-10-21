Exportaciones de café a países asiáticos aumentaron en los últimos años

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Las exportaciones de café desde Costa Rica a países asiáticos aumentaron en los últimos años, entrando a un lugar que tradicionalmente toma té.

Xu Tiefei, consejero de la embajada de China, mencionó lo siguiente: “Sobre todo los jóvenes, prefieren muchísimo el café y tenemos un montón de marcas de café”.

Las nuevas generaciones, influenciadas por las redes sociales, cada vez impulsan más el consumo de productos como el café.

Ese crecimiento sostenido coloca al grano costarricense hacia un mercado enorme, y con muchos espacios aún por explorar.