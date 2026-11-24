Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

La explosión de un cochebomba en Colombia dejó al menos 23 personas heridas y varios edificios destruidos.

El atentado ocurrió en Villavicencio y, según las primeras investigaciones y versiones de vecinos, el vehículo cargado de explosivos habría tenido como objetivo la sede de la Gobernación del departamento del Meta.

La detonación también ocasionó daños en inmuebles cercanos y quebró los vidrios de varias edificaciones, lo que generó temor entre los habitantes de la zona.

Tras el ataque, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, condenó el atentado mediante un mensaje publicado en su cuenta de X y atribuyó el hecho al narcoterrorismo.

Además, descartó negociar con estos grupos armados y aseguró que su Gobierno responderá con toda la capacidad de la Fuerza Pública.

Este es el segundo atentado contra una capital departamental colombiana en menos de 24 horas, luego de otro ataque registrado en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela.

El atentado también ocurre a pocos días de cumplirse el décimo aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y las FARC.