Exclusiva: Bryan Ruiz revela cuándo dará la lista de convocados para los amistosos

Fecha de publicación: 31 de October de 2026

Fecha de modificación: 31 de October de 2026

El seleccionador nacional de Costa Rica, Bryan Ruiz, está presente en Grecia para ver el duelo entre Sporting y Herediano.

Deportes Repretel conversó en exclusiva con él, y reveló varios detalles importantes de cara a la convocatoria para los próximos duelos amistosos por Sudamérica.

¿Qué dijo Ruiz?

Primero, reveló la fecha de la próxima convocatoria:

“Tengo entendido que Heredia vs Saprissa es el jueves, siendo ese partido ese día, la lista la daremos el próximo viernes (6 de noviembre)”, indicó Ruiz.

Luego, habló sobre los jugadores lesionados:

“Posibles jugadores que podían estar en convocatoria estos días han estado de baja, lamentable por ellos pero respetaremos el proceso que vayan a llevar en sus respectivos equipos”, manifestó.

Los duelos de La Sele serán en la próxima fecha FIFA, pactada del 9 al 17 del próximo mes de noviembre.