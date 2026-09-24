Excanciller Manuel Tovar lanza mensaje tras ser despedido por Laura Fernández

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

El ahora excanciller de la República, Manuel Tovar Rivera, publicó un sentido mensaje en sus redes sociales tras la decisión que tomó Laura Fernández de destituirlo de su cargo.

¿Por qué lo destituyeron?

Según indica el comunicado emitido por Presidencia, “Tovar asistió a la sesión sin dar aviso previo ni informar de su participación a la señora Presidente de la República. Esta negligencia no le permitió a la señora mandataria participar en la sesión, lo cual causó un gran daño de carácter estratégico”.

¿Qué dijo Tovar en sus redes?

En su red social X, antes Twitter, publicó una imagen en la que señala lo siguiente:

“Ha sido el honor más grande de mi vida profesional servir como Ministro de Comercio Exterior y Canciller de la República”.

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Aprovechó el espacio para agradecer a Laura Fernández y a su equipo, pero cerró al indicar que toma la decisión con mucha paz.

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