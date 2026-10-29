Figura política es condenada a tres años de prisión

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

Un exalcalde recibió la sentencia por tráfico de influencias agravado y fraude de ley. Cumplirá la pena en libertad, pero no podrá ejercer cargos públicos durante tres años.

El exalcalde Marvin Solano Zúñiga fue condenado a tres años de prisión por los delitos de tráfico de influencias agravado y fraude de ley en la función administrativa.

El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública dictó la sentencia tras un proceso relacionado con la aprobación de un permiso de construcción para un motel en mayo de 2016.

Además, le impuso una inhabilitación de tres años para ejercer cargos públicos, incluidos los puestos de elección popular.

¿Por qué condenaron al exalcalde?

Según la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Solano ordenó por escrito aprobar el permiso de construcción cuando ocupaba la alcaldía.

La Fiscalía señaló que utilizó argumentos legales para dar apariencia de legalidad a su intervención.

El caso también involucró un posible conflicto de intereses, pues funcionarios que participaron en la aprobación trabajaban para la empresa constructora.

Cumplirá la condena en libertad

Aunque recibió tres años de prisión, el tribunal le concedió el beneficio de ejecución condicional de la pena. Por eso, no tendrá que ingresar a la cárcel mientras cumpla las condiciones establecidas.

Además, deberá pagar ₡6,6 millones por daño social, intereses y costas.

En 2023, Solano había sido absuelto. Sin embargo, una apelación acogida en 2024 obligó a realizar un nuevo juicio, que se desarrolló entre setiembre y octubre de 2026.

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