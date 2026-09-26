Ex camarógrafo de Repretel logró abrirse camino hasta trabajar en mundiales y eventos internacionales

Gilberth Cháves, camarógrafo profesional, narró su trayectoria desde mensajero hasta mundiales.

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El ex camarógrafo de Repretel logró abrirse camino hasta trabajar en mundiales y eventos internacionales, según relató Gilberth Cháves en una entrevista sobre su trayectoria.

El profesional, oriundo de Piedades de Santa Ana, dejó el estudio para ser mensajero, estudió inglés y se formó mientras esperaba en los bancos, hasta que con una cámara prestada grabó las actividades de su pueblo.

Su disciplina y resiliencia lo llevaron a trabajar en Grupo Repretel, cubrir giros y toros, y convertirse en camarógrafo mundialista en el Mundial y el US Open.