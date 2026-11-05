Dos eventos masivos de fin de año podrían no realizarse

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

La Municipalidad de San José mantiene en duda dos eventos masivos de fin de año que busca organizar en el parque La Sabana.

Según el alcalde Diego Miranda, el gobierno local solicitó las fechas al ICODER desde abril, pero todavía espera una respuesta concreta.

El jerarca expuso la situación durante una sesión del Concejo Municipal y cuestionó el cumplimiento del convenio entre ambas instituciones.

Municipalidad reclama acceso a La Sabana

De acuerdo con Miranda, el acuerdo contempla facilitar el parque a la municipalidad al menos diez veces al año.

Por eso, considera que la falta de fechas compromete los objetivos del convenio.

Sin embargo, aseguró que el municipio mantendrá el acuerdo y continuará aportando recursos al proyecto de iluminación de La Sabana.

Además, defendió la inversión municipal en conciertos y actividades recreativas, al señalar que estos espacios ofrecen entretenimiento a personas con pocas oportunidades de acceder a espectáculos.

ICODER explica la reserva de diciembre

Por su parte, el ICODER negó que existan presiones del Poder Ejecutivo para impedir las actividades municipales.

La institución explicó que el Ministerio de Cultura ya reservó las fechas de diciembre. Asimismo, afirmó que durante este año facilitó La Sabana a la municipalidad en al menos cinco ocasiones.

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