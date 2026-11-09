Estudio revela cuál es la droga que genera más dependencia entre los jóvenes

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

La marihuana es la droga que genera más dependencia entre los jóvenes, según un estudio del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).

Un 41 % de los adolescentes en tratamiento que consumían marihuana desarrolló dependencia, la cifra más alta entre las sustancias analizadas.

Según Luis Eduardo Sandí, médico de la IAFA sostuvo que el estudio abarcó a 333 adolescentes en tratamiento. En el caso del alcohol, el porcentaje de dependencia fue de apenas un 1,4 %, muy por debajo del registrado con la marihuana.

El consumo de marihuana en la adolescencia afecta de manera significativa el desarrollo de la corteza prefrontal, donde se ubican las funciones ejecutivas superiores.

Esas funciones tienen que ver con la toma de decisiones, el control de los impulsos, la regulación de la conducta y la evaluación de riesgo.

Detrás de estas adicciones hay historias marcadas por la violencia y los problemas familiares.

El 38 % de los adolescentes tenía padres que consumían drogas, el 30 % había vivido violencia intrafamiliar, el 24 % presentaba problemas de aprendizaje y el 15 % había sufrido abuso sexual.

Un 84 % de los muchachos presentaba policonsumo: no solo empiezan con alcohol, vapeo y tabaco a los 13 años, sino que avanzan a la marihuana y luego a otras drogas ilícitas más fuertes, como ketamina, crack, cocaína y ácidos, lo que aumenta la complejidad del cuadro clínico.

El estudio también advierte sobre el avance del vapeo entre los adolescentes, cuyo consumo superó al del cigarrillo tradicional.