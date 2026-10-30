Estudio internacional: ¿Cuánto tiempo pierden los ticos en presas?

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Los congestionamientos viales en Costa Rica ya no solo representan un problema para quienes conducen, sino que también afectan el tiempo familiar, el descanso y hasta la estabilidad laboral de miles de personas.

Un estudio presentado este jueves por la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica reveló que la mitad de los trabajadores en San José pierde, en promedio, dos horas y diez minutos diarios en sus desplazamientos.

La investigación advierte que los recorridos menores a 10 kilómetros también sufren las consecuencias del colapso vial. En promedio, las personas acumulan cerca de 500 horas al año en medio del tráfico, un tiempo que podrían destinar a actividades laborales, familiares o personales.

Presas no solo afectan el traslado

Uno de los principales hallazgos del informe es que tres de cada diez trabajadores tienen dificultades para cumplir con sus horarios de entrada debido a los congestionamientos.

Además, un 24% de las personas consultadas ha considerado cambiar de trabajo por los atrasos que enfrenta diariamente en carretera. La situación también repercute en la vida personal: siete de cada diez trabajadores reconocen afectaciones en su tiempo familiar, descanso o recreación.

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A esto se suma que la mitad de los encuestados percibe un incremento en sus gastos de transporte, debido a las condiciones de movilidad.

El principal foco de las presas

Los usuarios que viajan entre Alajuela y San José figuran entre los más afectados por las presas, especialmente en la autopista General Cañas, donde las filas vehiculares forman parte de la rutina diaria.

Durante un recorrido realizado por Noticias Repretel, algunos pasajeros compartieron cuánto tiempo pierden en sus desplazamientos. Uno de ellos aseguró que puede pasar entre tres y cuatro horas diarias en congestionamientos, mientras otra usuaria calculó que sus viajes pueden consumir entre una hora y media y dos horas.

El estudio también advierte que las horas pico se han extendido. Las presas que antes se concentraban principalmente durante las mañanas y las tardes ahora afectan buena parte del día.

Ampliación de la General Cañas tardaría hasta 2031

Mientras miles de personas enfrentan diariamente los problemas de movilidad, las soluciones de infraestructura todavía requieren varios años.

El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) pretende iniciar durante el segundo semestre de 2027 los trabajos de ampliación de la autopista General Cañas y la avenida Rodrigo Facio, como parte de la Ruta 1.

Sin embargo, la proyección señala que las obras estarían completamente terminadas hasta 2031.