Estudio de OVSICORI: ¿Cuál es el cantón en el que tiembla más en Costa Rica?

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Terremotos en Panamá, Venezuela, sismos fuertes en Sudamérica y recientes movimientos en Costa Rica elevaron el centro de conversación sobre estos fenómenos naturales en la región.

Se volvió común escuchar reportes de sismos en la zona sur, la posibilidad de un gran movimiento en Guanacaste y la presencia de fallas en todo el país, pero, ¿Cuál es el lugar de Costa Rica en donde más tiembla?

Repretel.com tuvo acceso a los datos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, OVSICORI, con detalle de todos los temblores en el país desde enero a setiembre del 2026.

En total, se registraron 9507 sismos totales, 5113 (53.8%) se localizan en territorio continental y 4394 (46.2%) en territorio marítimo. Del total de eventos, solo 165 sismos sentidos por la población.

Los diez cantones con mayor cantidad de sismos:

Pérez Zeledón 528

Dota 270

El Guarco 227

Cartago 225

Paraíso 210

Quepos 184

Golfito 165

Vázquez de Coronado 165

Coto Brus 159

Tarrazú 155

Los datos reflejan una alta cantidad de movimientos telúricos en la zona suroeste del territorio nacional, mientras que el cantón central de Cartago sobresale como la cabecera de provincia más movida.

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Por el contrario, OVSICORI también comparte la lista de cantones con menor cantidad de sismo en el periodo de estudio:

Hojancha 2

Monteverde 2

Curridabat 1

Flores 1

San Pablo 1

El Observatorio de la Universidad Nacional también compartió datos distribuidos por región, por provincia y mapas con alto detalle para comprender la situación de los sismos en el país.

Manténgase alerta de las redes sociales y la página web para conocer más detalles.

Esta investigación del OVSICORI estuvo a cargo de los sismólogos Walter Jiménez Urrutia, Evelyn Núñez Alpízar, Nahomy Campos Salas, Marino Protti, Sebastián Gamboa, Christian Garita y Jose María Sequeira.