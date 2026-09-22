Estudio de la UCR deja a Alajuelense como el equipo con más aficionados del país

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Un estudio del Programa Longitudinal de Investigación del Deporte Costarricense (PLIDeCo), de la Universidad de Costa Rica (UCR), coloca a Liga Deportiva Alajuelense como el equipo con mayor porcentaje de aficionados entre los clubes de la Primera División.

La investigación recopiló 378 respuestas completas mediante entrevistas realizadas en distintos puntos de la Gran Área Metropolitana (GAM), entre el 31 de mayo y el 22 de junio de 2026.

¿Qué datos arroja la investigación?

Al consultar a los participantes por su equipo favorito de la Liga Promérica, Alajuelense obtuvo un 27,2%, mientras que Saprissa registró un 26,7%. La opción “Ninguno” alcanzó el porcentaje más alto, con un 29,1%.

Sin embargo, al excluir a las personas que indicaron que no siguen a ningún club de la Primera División, la Liga pasa al primer lugar con un 38,4% de la simpatía, seguida por Saprissa con 37,7% y Herediano con 13,4%.

El estudio también analizó únicamente a quienes afirmaron ser hinchas del fútbol. En ese grupo, Alajuelense registró un 36,4%, por encima de Saprissa, que obtuvo 34,5%. Herediano apareció con 10,9%.

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La diferencia aumenta cuando se excluye además a quienes no tienen un club favorito en Costa Rica. En ese segmento, Alajuelense alcanzó un 40,3%, mientras Saprissa obtuvo 38,3%, Herediano 12,1% y Cartaginés 7,4%.

Una reducción en la popularidad

El PLIDeCo advierte, además, que el fútbol nacional registra una reducción en su alcance social. Según el estudio, la simpatía por la Primera División pasó de cifras de entre 39% y 42% durante los primeros tres años de medición a un 27% en 2026.

Los investigadores señalan que los resultados deben interpretarse con cautela y esperar nuevas mediciones para determinar si se trata de una caída sostenida o de una variación temporal.