Estudiantes tendrán ajuste en monto de beca Avancemos

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) anunció un ajuste en el monto de la beca Avancemos, para una población en específico de estudiantes.

¿Cuál es esa población en específico que tendrá un ajuste en el monto de la Beca Avancemos?

Se trata de los estudiantes que este año cursan por primera vez sétimo o décimo año.

“Se estará ajustando el monto de acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Educación Pública”, informó el IMAS.

¿Cuándo se puede consultar el nuevo monto recibido?

El nuevo monto estará disponible para consulta en la sección Mi Expediente a partir del 10 de noviembre.

¿Y cuándo estará disponible el pago?

El depósito con el ajuste correspondiente se realizará durante los últimos días del mes de noviembre.

Importante: No es necesario presentarse a las oficinas del IMAS.

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