Estudiantes realizarán un nuevo plantón este lunes

Fecha de publicación: 1 de November de 2026

Fecha de modificación: 1 de November de 2026

Estudiantes realizan un nuevo plantón este lunes en defensa de la educación pública y contra los recortes presupuestarios previstos para 2027.

La concentración iniciará en la Plaza de la Democracia a las cuatro de la tarde, según informó la organización.

Los manifestantes advierten que los recortes afectarían las becas estudiantiles y las sedes universitarias.

Además, señalan que la reducción de fondos irrespetaría el financiamiento constitucional de la educación.

El presupuesto para el próximo año se encuentra en discusión legislativa.

La movilización se suma a las acciones de protesta desarrolladas en el país en rechazo a las políticas de austeridad.

La organización planea realizar una vigilia, aunque no tiene hora definida.