Estudiantes del COVAO crean rocas biodegradables y ganan competencia de emprendimiento

Fecha de publicación: 24 de October de 2026

Fecha de modificación: 24 de October de 2026

Los estudiantes del Colegio Vocacional de Arte y Oficio (COVAO), en Cartago, destacan por la innovación, creatividad y trabajo en equipo que los colocó nuevamente en lo más alto.

Ariana Guillén y María Arias, estudiantes del COVAO, desarrollaron rocas elaboradas con materiales biodegradables que contienen nutrientes esenciales para las plantas, propuesta que les dio el tercer lugar en una competencia.

La iniciativa también aporta un valor decorativo que contribuye al cuidado de las plantas y puede utilizarse como elemento en jardines y otros espacios.