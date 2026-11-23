Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

El Ministerio de Educación Pública (MEP) entrega este lunes los resultados de las pruebas nacionales estandarizadas a los estudiantes de undécimo año de colegios académicos, con lo que completa la entrega de estos exámenes.

Estos resultados representan un 40 % en la nota final de los estudiantes, según detalló el MEP.

La institución aplicó una curva de 5 puntos para todos los alumnos, como una forma de reconocer las consecuencias que han dejado las huelgas en el sector educación y la pandemia del COVID-19.