Estudiantes de Cartago desarrollaron rocas biodegradables

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Dos estudiantes del Colegio Vocacional de Artes y Oficios de Cartago (COVAO) desarrollaron un proyecto de rocas biodegradables que se colocan junto a las plantas para aportarles nutrientes esenciales.

La propuesta, denominada Bioroca, les otorgó el tercer lugar en una competencia.

La iniciativa estuvo a cargo de Ariana Guillén y María Arias, quienes presentaron su emprendimiento en el certamen. Según explicaron las estudiantes, el concepto de Bioroca se basa en la dualidad.

La innovación, la creatividad y el trabajo en equipo vuelven a colocar a estudiantes costarricenses en lo más alto.

La propuesta consiste en rocas elaboradas con materiales biodegradables que contienen nutrientes esenciales para las plantas.