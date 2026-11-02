Estudiantes de Cartago desarrollaron rocas biodegradables

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Dos estudiantes del Colegio Vocacional de Artes y Oficios de Cartago (COVAO) desarrollaron un proyecto de rocas biodegradables que se colocan junto a las plantas para aportarles nutrientes esenciales.
La propuesta, denominada Bioroca, les otorgó el tercer lugar en una competencia.
La iniciativa estuvo a cargo de Ariana Guillén y María Arias, quienes presentaron su emprendimiento en el certamen. Según explicaron las estudiantes, el concepto de Bioroca se basa en la dualidad.
La innovación, la creatividad y el trabajo en equipo vuelven a colocar a estudiantes costarricenses en lo más alto.
La propuesta consiste en rocas elaboradas con materiales biodegradables que contienen nutrientes esenciales para las plantas.