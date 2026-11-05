Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

Los Juegos del Hambre y Godzilla regresan a Nova Cinemas con dos estrenos que llegarán a la pantalla grande, entre ellos Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha.

Una historia que llevará nuevamente a los espectadores a Panem, ambientada 24 años antes de la primera película y cuyas entradas ya se encuentran disponibles en preventa en Novacinemas, incluyendo las secciones anunciadas en formato premium como IMAX y Sala One.

El legendario Godzilla también está de regreso con Godzilla Minus Zero, una producción que continúa el universo cinematográfico del monstruo japonés y que ya se encuentra en cartelera en Nova Cinemas, donde podrá disfrutarse en formato IMAX en Avenida Escazú para quienes desean experimentar la producción con gran intensidad.