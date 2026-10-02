Estreno de Bryan Ruiz significó que La Sele ganara casi un año después

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

El estreno de Bryan Ruiz como entrenador interino de La Sele significó que el equipo nacional volviera a ganar casi un año después, al imponerse a Nicaragua en Managua con victoria.

Keylor Navas mantuvo su arco en cero y Costa Rica volvió a dejar su valla invicta luego de seis partidos en los que recibió diecinueve anotaciones, más de tres por juego.

Bryan Ruiz señaló que el partido ante Haití será muy fuerte y que espera llenar el estadio Ricardo Zapesa el domingo, tras reconocer que Haití ha complicado a la Sele en los últimos partidos.

