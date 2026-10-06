Estos son los cambios en el cuerpo asociados al síndrome de Cushing

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Cambios físicos muy claros, como una cara más redonda, aumento de abdomen, aparición fácil de moretones y estrías anchas de un tono morado, pueden estar conectados a un trastorno hormonal conocido como el síndrome de Cushing, que muchas veces se ignora o se confunde con simple estrés o aumento de peso común.

La Dra. Silvia Porras Cajina, especialista en medicina preventiva y riesgo cardiovascular, explica qué ocurre en el organismo cuando se presentan estas señales, cómo se activa el síndrome de Cushing y qué es el cortisol, detallando que esta hormona ayuda con el estrés, regula la glucosa y mantiene la presión, pero que el problema surge cuando su efecto es excesivo y sostenido.

Además, la especialista detalla por qué cambian la cara y el abdomen de esta manera, la relación entre las estrías moradas y los moretones, cómo el cortisol puede causar pérdida de fuerza en las piernas y menstruaciones irregulares.