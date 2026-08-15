Estos son los 60 elegidos para participar en La Voz del Más Allá

Después de varias semanas de expectativa, Grupo Repretel dio a conocer a las 60 personas seleccionadas para formar parte de “La Voz del Más Allá”, el nuevo formato que buscará llevar al escenario las voces, interpretaciones y caracterizaciones de grandes leyendas de la música.

Los seleccionados

Los participantes fueron escogidos tras el casting realizado en las instalaciones de Grupo Repretel, donde cientos de personas demostraron su talento interpretando a reconocidos artistas de distintas épocas y géneros musicales.

Los 60 elegidos ahora avanzarán a la siguiente etapa de la competencia, donde deberán demostrar su capacidad para representar a las figuras musicales que les fueron asignadas.

Premios de hasta $15.000

La competencia también tendrá importantes premios económicos. El primer lugar recibirá $15.000, mientras que el segundo y tercer puesto obtendrán $10.000 y $5.000, respectivamente.

Estos son los 60 participantes

Grupo 1: Ismael Pacheco Vargas, Andreina Zúñiga Esquivel, Fernando Arredondo Valencia, Jubran Oney Morales Mena, Brandon Mongrillo Villalobos, Ana Carolina Guzmán González, Erick Mora Chaves, Yavet Andrey Vargas Miranda, José Andrés Barahona Esquivel y Jasson Cubero Matamoros.

Grupo 2: Kaled Villareal Marín, Lorna Murillo Soto, Kevin Brenes Castillo, Alí Centeno Lyra, Kyara Durán Vega, Greivin Solano Vargas, Fiorella Clark Saborio, Alejandro Quesada, María Fernanda Jara Carballo y Marlene Venegas Bolaños.

Grupo 3: Franciny Alfaro Marchena, Keylor Trejos Cordero, Hillary Villalobos Villalobos, Olman Gonzalez, Johnny Obando Lopez, Juan David Borbón Gutiérrez, Catherine Brisson Barma, Ariana Roesch Jiménez, Ana Francini Rivera Rivera y Franklin Jiménez Espinoza.

Grupo 4: Shirley Duarte Rojas, Ronald Segura, Dereck García Taylor, Katherine Mora Roma, Rolando Agüero Jiménez, Elioth Pastrana Rivas, Bryan Campos Garcia, José Montoya Calderón, Carlos Carvajal Monge y Oscar Ramirez Monge.

Grupo 5: Kaiden Navarro Hoffer, Isabel Durán Padilla, Brigida Duran Tenorio, Julián Muños Ramirez, Alberto Lizano Hernandez, Juan Miranda Gutiérrez, Uriel Rodriguez Chacon, Heinrich Rodriguez Campos, María Alfaro Manzanares y Ramón Pérez Campos.

Grupo 6: Alejandro Rojas, Jorge Zuñiga Bogantes, Jairo Mora Murillo, María Eugenia Alvarez Chavez, Johan Valerio Barrantes, Deiby Mora Arce, Britany Barboza Jiménez, María Alejandra Alfaro Monge, Floren Flores Maldonado y Alison Ramirez Mata.

Un reto de voz y caracterización

Los participantes representarán a más de 30 artistas de diferentes épocas y géneros musicales. El reto será acercarse no solo a sus voces, sino también a su estilo, interpretación y caracterización.

Con esta selección comienza una nueva etapa de “La Voz del Más Allá”, en la que los participantes buscarán avanzar ronda tras ronda hasta llegar a la gran final.