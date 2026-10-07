Esto ocurre en el cerebro cuando sentimos una emoción

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Un susto acelera el corazón, la ansiedad puede sentirse como un nudo en el estómago, la tristeza puede provocar opresión en el pecho y el estrés puede manifestarse como tensión muscular o dolor de cabeza, pues las emociones no se experimentan únicamente como pensamientos, sino que también producen cambios físicos.

Juan Pablo Gómez Guerra, psicólogo e invitado internacional, explica qué ocurre en el cerebro cuando se siente miedo, tristeza, alegría o enojo, y cómo logra esa actividad producir sensaciones físicas en distintas partes del cuerpo.

Además, el especialista detalla por qué algunas personas sienten esas reacciones con mayor intensidad que otras y cómo puede manifestarse físicamente la ansiedad o el estrés prolongado, por qué algunas personas experimentan molestias digestivas, dolores de cabeza o cansancio cuando atraviesan situaciones emocionales difíciles.