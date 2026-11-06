Este sábado será la gran final de la Voz del Más Allá

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

La Voz del Más Allá llega este sábado a su gran final, con los participantes dispuestos a darlo todo para ser el gran ganador de esta primera temporada.

Elvis Presley, Amy Winehouse, Antonio Aguilar, José José, Jenni Rivera y Vicente Fernández son las figuras que interpretan los finalistas, y una de ellas se coronará como campeón o campeona.

Los participantes preparan los últimos detalles para el gran día, entre ensayos diarios y ajustes de vestuario. “Para este programa estoy preparando algo muy bonito, algo muy lindo, algo diferente tal vez, y pues algo muy enérgico, muy eléctrico, muy, muy Elvis Presley”, comentó el participante Julián Muñoz.

Los jueces Humberto Vargas, Martha Fonseca y Mary Orellana tendrán una presentación especial en el escenario, donde pondrán a cantar a todo el público. El primer lugar recibirá un premio de $15.000, el segundo de $10.000 y el tercero de $5.000.

La gran final de La Voz del Más Allá se transmitirá este sábado a partir de las ocho de la noche por Repretel, Canal 6.