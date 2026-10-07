Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Este miércoles se retoma la discusión sobre las jornadas laborales 4×3, un proyecto que mantiene posiciones encontradas en el país y que busca concentrar la jornada en cuatro días.

La propuesta permitiría tres días consecutivos de descanso y será sometida a primer debate esta tarde, donde se analizará la posibilidad de establecer jornadas de hasta 12 horas en determinados sectores.

Sus defensores señalan beneficios para la productividad y la organización laboral, mientras otros advierten sobre posibles afectaciones para los trabajadores, por lo que la discusión será clave para definir los cambios.