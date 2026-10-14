Este miércoles se inaugura la megacárcel en San Rafael de Alajuela

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

La megacárcel en San Rafael de Alajuela abre sus puertas con capacidad para 5,100 privados de libertad y una inversión cercana a los 100 millones de dólares. El centro albergará a reos de alta peligrosidad y es contiguo al penal conocido como La Reforma.

La presidenta Laura Fernández entregará la obra a las 12:30 de esta tarde, tras postergarse desde finales de julio.

Fernández afirmó que el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado abrirá con un solo objetivo: llevar allí a narcotraficantes y lavadores de dinero que se disfrazan de empresarios.

En una primera etapa recibirá a cerca de 2,000 privados de libertad. Actualmente unos 21,000 reos descontan penas en centros que superan el 100% de hacinamiento.

El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, defendió que los internos siguen siendo seres humanos que reciben atención profesional, alimentación y atención médica. Añadió que también se aplican protocolos de seguridad.

El diputado Marco Badilla, de Liberación Nacional, afirmó que la obra no dará una solución inmediata ni a mediano plazo.