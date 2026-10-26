Este lunes inician los traslados a la nueva cárcel

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Los cuatro sospechosos de asesinar al oficial de la Fuerza Pública Gerson Rosales serán trasladados este lunes al Centro de Alta Contención y serán los primeros reos en ocupar sus celdas.

El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, confirmó que el traslado se ejecutará de acuerdo con la instrucción dada hace ocho días.

Los detenidos, de apellidos Menocal, Vilches, Mora y Duarte, permanecen en máxima seguridad de La Reforma y serán movilizados internamente hacia el nuevo centro en San Rafael de Alajuela.

El oficial, de 28 años, fue abatido la tarde del 13 de mayo mientras realizaba diligencias en la vía pública junto a otro oficial que resultó herido.

El ataque fue perpetrado por sujetos en motocicleta y quedó registrado en video, mientras se presume que el móvil sería una venganza.

Las detenciones se dieron de forma escalonada: dos casi de inmediato, un tercero horas después y el cuarto al día siguiente.

La Policía Penitenciaria desplegará un operativo para garantizar que la movilización transcurra con normalidad.