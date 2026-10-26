Este lunes inicia proceso para elegir próximo mandatario del Poder Judicial

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

La Corte Plena de Justicia iniciará este lunes el proceso para elegir a quien presidirá el Poder Judicial por los próximos 4 años, en una sesión pública de Corte Plena que comenzará a las 8:30 de la mañana.

Cuatro magistrados aspiran al cargo: Damaris Vargas Vásquez, Patricia Solano Castro, Gerardo Rubén Alfaro Vargas y Patricia Vargas González, quienes realizarán una presentación durante este día.

Tras las presentaciones se realizará una votación pública, y para que alguno de los candidatos quede como presidente necesita al menos 12 votos de los magistrados de Corte Plena.